Neuseeland und Indien haben ein Handelsabkommen vereinbart. (IMAGO / Pond5 Images / xiunewindx via imago-images.de)

Neben den Regierungsparteien votierten auch Teile der Opposition dafür. Das Abkommen war im April unterzeichnet worden und soll in den kommenden Wochen offiziell in Kraft treten. Vorgesehen ist etwa, dass indische Exporte nach Neuseeland zum größten Teil von Zöllen befreit werden. Neuseeländische Produzenten, vor allem Landwirte, sollen vereinfachten Zugang zum indischen Markt erhalten. Durch das Abkommen sollen auch gegenseitige Einreisen von Staatsbürgern vereinfacht werden.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.