Atomwaffen

Der Vertrag war 2010 von US-Präsident Obama und dem damaligen russischen Präsidenten Medwedew unterzeichnet worden. Die USA und Russland verpflichteten sich damit, ihre atomaren Sprengköpfe jeweils auf maximal 1.550 zu verringern. Zudem wollten beide Seiten ihre Trägerraketen und schweren Bomber auf höchstens 800 begrenzen.
Im vergangenen Jahr hatte Russlands Präsident Putin den USA vorgeschlagen, das Abkommen um ein Jahr zu verlängern. US-Präsident Trump nannte den Vorstoß zwar eine gute Idee, es kam aber zu keiner Vereinbarung. Aus Sicht der USA sollte ein künftiges Atomabkommen neben Russland auch China einschließen.
Diese Nachricht wurde am 05.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.