Der niederländische Schriftsteller Cees Noteboom ist im Alter von 92 Jahren verstorben. (Archivbild)

Der Schriftsteller galt als einer der bedeutendsten Autoren der Niederlande und erzielte mit dem Roman "Rituale", der ihn auch international bekannt machte, im Jahr 1980 seinen Durchbruch. Nooteboom galt lange als Anwärter auf den Literaturnobelpreis. Zu seinen wichtigsten Ehrungen im Ausland gehören der Österreichische Staatspreis für Europäische Literatur im Jahr 2002 sowie der Goethe-Preis im selben Jahr. Nootebooms Werke wurden in 30 Sprachen übersetzt.

