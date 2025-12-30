Böller-Verbot im Nachbarland

In den Niederlanden darf ab dem kommenden Jahr kein Silvesterfeuerwerk mehr verkauft werden. (IMAGO / Rene Traut)

Van Zuthem, die am Zentrum für Niederlandestudien der Universität Münster arbeitet, sagte im Deutschlandfunk, rund 35 Prozent der Niederländer würden das geplante Böller-Verbot ablehnen. Auch wenn das Zünden von Raketen und Böllern künftig verboten sei - wenn die Menschen die Möglichkeit hätten, in Deutschland Feuerwerk zu kaufen, würden sie dies wohl tun.

Sie sagte weiter, die Mehrheit befürworte allerdings das Böller-Verbot. Grund dafür sei, dass es in den vergangenen Jahren immer häufiger schwere Verletzungen und Brände durch Feuerwerkskörper gegeben habe. Auch seien Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr häufig gezielt mit Böllern angegriffen werden.

Niederlande diskutierten lange über Verbot

Über ein entsprechendes Verbot sei schon seit rund 15 Jahren in den Niederlanden nachgedacht worden. Richtig Fahrt aufgenommen habe die Diskussion allerdings erst während der Corona-Pandemie. Auch damals war privates Feuerwerk zum Jahreswechsel verboten und es habe deutlich weniger Verletzte und gefährliche Vorfälle gegeben, so van Zuthem.

In diesem Jahr darf zum voraussichtlich letzten Mal in den Niederlanden Silvesterfeuerwerk von Privatpersonen gekauft und gezündet werden. Das Parlament hatte ein entsprechendes Verbot bereits im Frühjahr beschlossen. Nach Angaben der Niederlande-Expertin van Zuthem fehlen allerdings noch wichtige gesetzliche Regelungen. Unter anderem sei die von der Regierung zugesagte Entschädigung für die Hersteller von Feuerwerk noch nicht geregelt. Professionelles Feuerwerk soll weiter möglich sein, die Auflagen dafür müssen aber noch festgeschrieben werden.

Ärzte und Tierschützer plädieren für Verbot in Deutschland

Auch in Deutschland wird seit Jahren über ein Böller-Verbot diskutiert. Unter anderem Ärztevertreter plädieren dafür und verweisen auf die hohe Zahl an Verletzten an Silvester; Tierschützer führen an, dass unter anderem Haustiere durch die lauten Knallgeräusche traumatisiert werden könnten.

Ungeachtet dessen rechnen die Hersteller mit einem weiter steigenden Umsatz. Bereits zum Jahreswechsel 2024/2025 wurde mit rund 197 Millionen Euro ein Rekordumsatz erzielt. Silvesterraketen und Böller dürfen in Deutschland immer nur an den letzten drei verkaufsoffenen Tagen des Jahres verkauft werden.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.