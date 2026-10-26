Nach Auftritt des Audi-Chefs mit Trump

Olaf Lies, SPD, Ministerpräsident von Niedersachsen (imago / Political-Moments)

Lies betonte, dass das neue Audi-Werk in den USA noch vom VW-Aufsichtsrat genehmigt werden muss. Lies gehört dem Gremium als Regierungschef Niedersachsens an. Das Bundesland hält 20 Prozent der Stimmrechte an der Volkswagen AG, der Audi als Tochtergesellschaft angehört.

Die verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Cademartori, sprach von Wahlkampfhilfe für einen Autokraten. Während Arbeitnehmer in Deutschland um die Zukunft ihrer Arbeitsplätze zitterten, verkünde Audi Milliardeninvestitionen in ein neues US-Werk, kritisierte Cademartori. Damit stütze der Konzern Trumps Strategie, mit einem Handelskrieg Arbeitsplätze auf Kosten Europas in die USA zu holen. Zudem warf Cademartori Audi vor, direkt dabei zu helfen, dass Demokratieabbau, Gewalt gegen Minderheiten und Korruption unter diesem Präsidenten unkontrolliert weitergehen könnten. Das sei ein neuer Tiefpunkt für den VW-Konzern.

Özdemir (Grüne): "Guter Stil sieht anders aus"

Baden-Württembergs Ministerpräsident Özdemir sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Auftritt hinterlasse nicht nur bei ihm ein erhebliches Störgefühl. Guter Stil sehe anders aus. Zugleich mahnte Özdemir, die Bedingungen für Investitionen hierzulande zu verbessern: "Wir müssen uns in Deutschland fragen, warum Milliardeninvestitionen in den USA attraktiver sind als bei uns." Der Regierungschef forderte Perspektiven für den Audi-Standort Neckarsulm. Wer viel Geld in Georgia investiere, müsse auch sagen, wie es in Neckarsulm weitergehen könne, so Özdemir.

Döllner hatte das erste Audi-Werk in den USA auf einer Wahlkampfveranstaltung Trumps im Bundesstaat angekündigt und war mit auf die Bühne gekommen. Der Aufritt wird auch vom VW-Betriebsrat und Gewerkschaften kritisiert. Ein Sprecher der Bundesregierung erklärte hingegen, es habe sich um eine unternehmerische Entscheidung gehandelt, die man nicht kommentieren werde.

Auftritt von Audi-Chef verstößt gegen eigene Richtlinien

Audi verteidigte seine Pläne. Döllner erklärte, es sei keine Entscheidung gegen den Standort Deutschland. Die Modelle, die künftig in den USA gebaut werden sollen, würden bisher in Bratislava gefertigt. Außerdem gebiete es der Respekt vor dem Amt, eine Einladung des US-Präsidenten anzunehmen. Es geht um Investitionen von rund vier Milliarden Euro.

Döllners Auftritt verstößt offenbar auch gegen die eigenen Richtlinien des Autokonzerns. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, hatte Döllner vor rund einem halben Jahr eine Selbstverpflichtung unterzeichnet. Demnach dürften "in den drei letzten Monaten vor Wahlen keine öffentlich wirksamen Termine" mit beteiligten Parteien oder Politikern mehr wahrgenommen werden. Audi verpflichte sich zudem zu Neutralität im Umgang mit Parteien und Interessengruppen, heißt es dort weiter.

VW-Konzernbetriebsratschefin Cavallo kritisierte, wer die Rede von Trump gehört habe und habe wahrnehmen müssen, dass Döllner zum aktiven Teil dieser Veranstaltung geworden sei, müsse vor Scham im Boden versinken. Cavallo sagte der Deutschen Presse-Agentur, etliche Minuten voller Rassismus, Sexismus, Fremdenhass, Transphobie, Verächtlichmachung der Demokratie - und dann trete einer der obersten Konzern-Repräsentanten Deutschlands auf die Bühne und betreibe aktive Wahlkampfhilfe.

Krise bei VW

Volkswagen steckt in der Krise. Die Verkäufe von Elektroautos nehmen zwar an Fahrt auf, die Gewinnmargen sind dort jedoch kleiner. Zugleich belasten die Zölle der US-Regierung und vor allem das wegbrechende Geschäft in China die Unternehmen. Volkswagen setzt auf den Abbau zehntausender Stellen: Bis 2030 sollen bei Europas größtem Hersteller weltweit bis zu 100.000 der knapp 667.000 Jobs wegfallen, die meisten davon in Deutschland.

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Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.