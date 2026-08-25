Krise bei Volkswagen

Der niedersächsische Ministerpräsident Olaf Lies, SPD, warnt den Volkswagen-Konzern vor Werksschließungen. (dpa / Moritz Frankenberg)

Bei Volkswagen beginnt heute in Wolfsburg eine Serie von Betriebsversammlungen. Die Arbeitnehmervertretung verlangt Klarheit von der Geschäftsleitung im Hinblick auf die angekündigten Sparmaßnahmen. VW-Chef Blume hatte zuletzt einen zusätzlichen Abbau von rund 50.000 Stellen ins Gespräch gebracht. Als gefährdet gelten die Werke in Zwickau, Emden, Hannover und Neckarsulm.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 25.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.