Klimawandel

Viel Transport über den Rhein: Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer in Leverkusen. (picture alliance / dpa / Martin Athenstädt)

Daher seien Auswirkungen auf das gesamte Handelsvolumen mit chemischen Erzeugnissen zu erwarten, hieß es weiter. Höhere Transportkosten und eine Preissteigerung für die inländische Produktion seien eine weitere Belastung für die internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen.

Ohne Maßnahmen zur Erhöhung der Resilienz der Wasserstraßen könne die Binnenschifffahrt ihre Vorteile künftig nicht mehr ausspielen, warnte die DIHK. Das schade dem Klimaschutz und der Wirtschaft gleichermaßen.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.