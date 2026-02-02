Westafrika

Angriff der nigeerianischen Armee auf ein Camp von Boko Haram (Archivfoto, zur aktuellen Meldung liegt noch kein Bildmaterial vor). (dpa/ picture-alliance/ EPA)

Der Mann namens Abu Khalid und zehn weitere Boko-Haram-Kämpfer seien bei einem Einsatz im Bundesstaat Borno erschossen worden, erklärten die Streitkräfte. Der Kommandeur sei eine Schlüsselfigur in der terroristischen Hierarchie gewesen und habe Einsätze und Logistik koordiniert.

Boko Haram verübt seit 2009 Anschläge in Nigeria sowie in den Nachbarländern Kamerun, Niger und Tschad. Die Dschihadisten wollen einen islamistischen Gottesstaat errichten. Durch den Konflikt sind nach Schätzungen der UNO allein im Nordosten Nigerias bislang mehr als 40.000 Menschen getötet und rund zwei Millionen vertrieben worden.

