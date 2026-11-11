Torschütze Felix Nmecha jubelt nach seinem Tor zum 1:0. (picture alliance / osnapix / Marcus Hirnschal / Marcus Hirnschal)

Es sind zwar noch sechs Wochen bis Weihnachten, aber schon jetzt findet man den Namen Jesus in so vielen Medienberichten wie selten. Nationalspieler Felix Nmecha (Borussia Dortmund) und sein besonderer Torjubel, bei dem er eine imaginäre Krone ablegt und Jesus zu seinem König erklärt, sind das Gesprächsthema. Die Kommentarspalten der sozialen Medien laufen über. Und wie in einem Brennglas zeigt sich in dieser Debatte Grundsätzliches.

Die aktuelle Empörung ist das perfekte Sinnbild für die zunehmende Polarisierung in der Gesellschaft, für immer unversöhnlicher geführte Kulturkämpfe, die in vielen Bereichen und jetzt auch im Flutlicht des Fußballstadions geführt werden. Verbindendes ist kaum noch zu finden.

Musterbeispiel für Schwarz oder Weiß

Der Fall Nmecha ist ein Musterbeispiel dafür, dass es nur noch Schwarz oder Weiß gibt, nur bedingungslose Unterstützung oder massive Kritik. Es scheint sich zu bewahrheiten, dass wir auch in Deutschland bald eine ähnlich zerrissene Gesellschaft erleben wie in den USA.

Während die einen lautstark Kritik üben am sich bei jedem Tor wiederholenden Jubel und darin einzig und allein finstere Absichten wittern und einen Bruch mit den Werten des Sports, sehen die anderen Nmecha in seinem Glauben diskriminiert, nicht weniger eine neue Stufe der Christenverfolgung und eine schon von ihnen schon oft beklagte Intoleranz der Toleranten.

Warum Nmechas Jubel so polarisiert

Was auf anderem Level bei den großen Krisen und Kriegen diskutiert wird: Pro oder Contra Israel, Pro oder Contra Ukraine, das zeigt sich auch in der Empörung über den gläubigen Jubel. Grautöne in der Diskussion oder ein „sowohl als auch“ sind nicht vorgesehen. Die eigentliche Frage dahinter ist doch: woher kommt diese aufgewühlte Debatte? Was löst diese enorme Empörung aus? Warum polarisiert ein religiöser Torjubel derart heftig?

Weil zwei Erfahrungen aufeinanderprallen. Die eine ist das fortwährende Erleben von Diskriminierung marginalisierter Gruppen, aufgrund von geschlechtlicher Identität, sexueller Orientierung, aufgrund von Ethnie oder sozialer Herkunft. Die andere ist das Erleben einer Gesellschaft, die sich immer schneller von den christlichen Werten zu entfernen scheint, die immer atheistischer oder zumindest nicht mehr konfessionell gebunden ist und deren Identität sich so spürbar verändert.

Religiöse Geste in aufgeladener Atmosphäre

Und auch an diesem Punkt sind wir mitten in der Polarisierung. Beide Perspektiven sollten ihren Platz in der Gesellschaft haben dürfen. Und doch prallen auch hier Ansichten und Einstellungen aufeinander, die der jeweils anderen die Existenzberechtigung am liebsten absprechen wollen.

In diese aufgeladene Atmosphäre also legt nun Felix Nmecha sinnbildlich seine Krone auf den Rasen. Die Geste an sich, isoliert betrachtet, wirkt harmlos bis skurril. Ein Sportler bekennt sich offen, vielleicht sogar mutig, zu seinem Glauben. Er stellt sich und seine Leistung bewusst in einen größeren Kontext.

Evangelikales Spielernetzwerk "Ballers of God"

Ausgelöst wird die Kritik und auch die Sorge dahinter von Nmechas offenkundiger Verbindung zu einem evangelikalen Spielernetzwerk mit Namen „Ballers in God“, die immer wieder mit deutlichen religiösen Zeichen und einer sehr wortgenauen Auslegung der Bibel von sich reden machen. Sei es nun in missionarischer Absicht oder in der strikten Abgrenzung von Homosexualität und Abtreibung.

Ähnlich leidenschaftlich wurde schon mal über Nmechas Glauben debattiert – zu Beginn der Fußball-WM, als er und Nationalmannschaftskollege Tah nach dem ersten Gruppenspiel in Houston nach dem Abpfiff mit einigen Spielern von Gegner Curacao gemeinsam im Mittelkreis beteten. Damals sagte Nmecha den viel beachteten Satz: „Im Spiel sind wir Gegner, nach dem Spiel sind wir Brüder!“ Harmloser könnte ein Satz kaum sein.

Alle Beteiligten haben reagiert

Nach dem Torjubel vor ein paar Tagen und der jetzt auch von Fanabteilung des Vereins geäußerten Kritik hat Borussia Dortmund erneut das Gespräch mit Nmecha gesucht – wie auch schon bei seinem Wechsel 2023. Auch damals wurde Kritik an ihm laut wegen Instagram-Postings der Ballers in God, die Nmecha geteilt hatte. Jetzt, so ist zu hören, stelle man sich zwar grundsätzlich hinter den Spieler, er solle den Jubel aber unterlassen. Fraglich, ob das die polarisierte und aufgeheizte Stimmung befriedet.

In jedem Fall aber: der Verein hat reagiert, genau wie die Verantwortlichen der Nationalmannschaft, die auch das Gespräch gesucht haben. Auch er selbst hat sich in einem Instagram-Statement noch einmal zu Wort gemeldet und erneut betont, dass es bei seinen Gesten nur um Liebe und den Glauben und nicht um Ausgrenzung gehe.

Dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um die Debatte Debatte sein zu lassen und sich – auch sechs Wochen vor Weihnachten – zu fragen: dürfen unsere gesellschaftlichen Diskussionen auch Grautöne haben? Können das mutige Glaubensbekenntnis eines jungen Mannes und der Hinweis auf kritikwürdige Ansichten der umstrittenen Spielervereinigung „Ballers in God“ beide ihren Platz haben? Und zwar ohne einen Sturm der Entrüstung und ohne diese Empörung?