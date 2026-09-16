Michael Kremer wird neuer Chefvolkswird der Weltbank. Hier ein Foto von der Nobelpreisvergabe 2019 (imago images / SKATA / via www.imago-images.de)

Zum 1. Oktober werde er die Leitung der Forschungs- und Analysearbeit übernehmen, teilte das Institut mit Sitz in Washington mit.

Weltbank-Präsident Banga sagte, Kremer komme zu einem Zeitpunkt, an dem die Welt mutige Lösungen für ihre dringendsten Entwicklungsherausforderungen brauche. Er habe seine Karriere nicht nur damit verbracht, wirksame Entwicklungsstrategien zu identifizieren, sondern sie auch in großem Maßstab zu erproben.

Kremer wurde 2019 gemeinsam mit den Ökonomen Abhijit Banerjee und Esther Duflo für Verdienste im Kampf gegen Armut mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.