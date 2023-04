Feuerwehrleute auf den Trümmern des eingestürzten Gebäudes (Nicolas Tucat / AFP / dpa / Nicolas Tucat)

Das teilte die Staatsanwältin der Stadt, Laurens, mit. Ein Feuer erschwert die Rettungsarbeiten. Fünf Menschen wurden verletzt. Nach Angaben der Behörden gab es in dem Haus im Zentrum Marseilles heute früh eine Explosion. Die Ursache dafür ist bislang unklar. Auch Teile benachbarter Häuser stürzten ein. Innenminister Darmanin sagte bei einem Besuch an der Unglücksstelle, 30 Gebäude in der Umgebung seien evakuiert worden.

