Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, wurden knapp 350.000 Ehen neu geschlossen. Das ist die niedrigste Zahl seit dem Start der Erhebung im Jahr 1950. Gleichzeitig sank auch der Anteil der verheirateten Menschen an der volljährigen Bevölkerung auf 50 Prozent. Dreißig Jahre zuvor hatte er noch 60 Prozent betragen. Gleichzeitig halten Ehen länger. 2024 lag die Durchschnittsdauer einer Ehe bis zur Scheidung bei 14,7 Jahren. Im Jahr 1994 waren es 12 Jahre.
Diese Nachricht wurde am 05.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.