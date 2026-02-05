Statistik
Noch nie so wenige Ehen geschlossen - Ehen halten länger

Im Jahr 2024 haben in Deutschland so wenige Paare geheiratet wie noch nie.

    Junges Paar legt Hände bei altem Steinbrunnen aufeinander
    2024 wurden so wenig Ehen geschlossen wie nie zuvor (Archivbild). (imago)
    Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, wurden knapp 350.000 Ehen neu geschlossen. Das ist die niedrigste Zahl seit dem Start der Erhebung im Jahr 1950. Gleichzeitig sank auch der Anteil der verheirateten Menschen an der volljährigen Bevölkerung auf 50 Prozent. Dreißig Jahre zuvor hatte er noch 60 Prozent betragen. Gleichzeitig halten Ehen länger. 2024 lag die Durchschnittsdauer einer Ehe bis zur Scheidung bei 14,7 Jahren. Im Jahr 1994 waren es 12 Jahre.
