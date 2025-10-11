Diktator Kim Jong Un
Nordkorea hält Militärparade ab und führt neue Interkontinentalrakete vor

Nordkorea hat bei einer Militärparade eine neue Interkontinentalrakete präsentiert.

    Die Rakete wird auf einem Transporter an einem zum 80. Jahrestag der Arbeiterpartei Nordkoreas rot-gelb geschmückten Haus vorbeigefahren. Es regnet und ist dunkel. Im Vordergrund halten Fotografen in weißen Regencapes Kameras hoch.
    Dieses von der nordkoreanischen Regierung zur Verfügung gestellte Foto zeigt eine nach eigenen Angaben neue ballistische Interkontinentalrakete namens Hwasong-20 während einer Militärparade zum 80. Jahrestag der Gründung der regierenden Arbeiterpartei. (KCNA via KNS / AP )
    Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA bezeichnete sie als "stärkstes nuklear-strategisches Waffensystem" des Landes. Diktator Kim Jong Un hatte die erste große Militärparade seit zwei Jahren in der Hauptstadt Pjöngjang abgenommen. An der Parade anlässlich des 80. Jahrestages der Gründung der herrschenden Arbeiterpartei nahmen auch hochrangige Vertreter aus China, Russland und Vietnam teil.
    Unter anderem traf Kim den Vize-Vorsitzenden des russischen Sicherheitsrates Medwedew. Medwedew habe den Einsatz nordkoreanischer Soldaten in der Ukraine gewürdigt, hieß es. Kim machte den Angaben zufolge deutlich, dass er die Zusammenarbeit mit Russland verstärken wolle.
