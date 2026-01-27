Angaben aus Südkorea und Japan

Die mutmaßlich ballistische Rakete sei in Richtung des Meeres vor der Ostküste Nordkoreas gestartet worden, erklärte das Verteidigungsministerium in Tokio. Der südkoreanische Generalstab meldete seinerseits die Sichtung eines Geschosses aus Nordkorea. Schon Anfang Januar hatten die Verteidigungsministerien in Japan und Südkorea die Sichtung mehrerer Geschosse aus Nordkorea über dem Meer gemeldet.
Zuletzt hatten sich die Spannungen zwischen den beiden koreanischen Staaten verschärft. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un warf dem Süden vor, Überwachungsdrohnen über die Grenze geschickt zu haben und drohte mit Vergeltung. Die südkoreanische Regierung wies dies zurück.
