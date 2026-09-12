Angaben aus Südkorea

Nordkorea hat mehrere Kurzstreckenraketen abgefeuert (Archivbild). (Uncredited/KCNA/KNS/dpa)

Die Geschosse flogen den Berichten zufolge in Richtung des Ostmeeres, das international auch als Japanisches Meer bezeichnet wird. Der südkoreanische Generalstab teilte mit, man beobachte die Aktivitäten aufmerksam. Südkorea hatte zuvor fünftägige Manöver mit den USA und Japan abgehalten.

Nordkorea hatte bereits vor drei Wochen mehrere Kurzstreckenraketen abgefeuert, obwohl die Resolutionen des UNO-Sicherheitsrates dies untersagen. Die Tests erfolgten trotz einer Geste der Annäherung durch US-Präsident Trump. Er hatte erklärt, noch dieses Jahr den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-Un treffen zu wollen. Außerdem ordnete er damals an, das jährliche Manöver der USA und Südkoreas zu verkürzen - weil dieses zu teuer sei und ein "feindseliges Signal" gegenüber Nordkorea darstelle.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.