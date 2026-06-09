Xi Jinping bei Kim Jong Un

Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un (r.) und der chinesische Präsident Xi Jinping (Archivbild). (picture alliance / YONHAPNEWS AGENCY / Yonhap)

Das teilten beide Seiten anlässlich des ersten Nordkorea-Besuchs von Chinas Staats- und Parteichef Xi seit sieben Jahren mit. Zudem wollen beide Länder die strategische Kommunikation durch Besuche hochrangiger Regierungsvertreter vertiefen. Bei einem Bankett gestern Abend sicherte Xi Machthaber Kim Jong-un zu, unabhängig von der internationalen Lage an der Unterstützung für dessen Regime festzuhalten. Zu den jüngsten Ankündigungen Kims, das Atomwaffenprogramm deutlich auszubauen, äußerte Xi sich nicht. In der Vergangenheit stand Peking dem Nuklearprogramm kritisch gegenüber. China ist der einzige formelle Bündnispartner Nordkoreas. Zuletzt hatte sich Pjöngjang aber auch verstärkt Russland zugewandt.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.