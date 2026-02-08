Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete, stimmte das Politbüro des Zentralkomitees der Partei bei einer Sitzung einstimmig dafür. Der 9. Parteitag soll Ende Februar in Pjöngjang stattfinden.
Auf dem Kongress vor fünf Jahren war der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un offiziell zum Generalsekretär gewählt worden. Seit damals hat das international isolierte Nordkorea sein Atomwaffenprogramm weiter vorangetrieben und wiederholt Raketentests vorgenommen.
Diese Nachricht wurde am 08.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.