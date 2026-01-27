Düsseldorf

Die nordrhein-westfälische Flüchtlingsministerin Josefine Paul (Henning Kaiser/dpa)

Das teilte eine Sprecherin mit. Die Grünen-Politikerin war im Zusammenhang mit der Aufarbeitung des Terroranschlags von Solingen unter Druck geraten. Die Opposition im Landtag warf ihr schleppende Kommunikation nach dem Anschlag und fehlende Transparenz bei der Aufarbeitung vor. Zudem stand Paul wegen der von ihr geplanten Kita-Reform in der Kritik.

Nachfolgerin von Paul soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur die derzeitige Vorsitzende der Grünen-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag, Schäffer, werden.

Bei dem Anschlag in Solingen im August 2024 waren drei Menschen getötet und mehrere schwer verletzt worden. Der Täter, ein syrischer Asylbewerber, wurde zu lebenslanger Haft und Sicherungsverwahrung verurteilt.

