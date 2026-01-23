Das Parteipräsidium schlug den 51-Jährigen einstimmig vor, wie mehrere Medien berichten. Ott ist seit knapp drei Jahren Vorsitzender der SPD-Fraktion in Düsseldorf und somit Oppositionsführer. Die Sozialdemokraten kämpfen in NRW seit Jahren mit schlechten Umfragewerten und verzeichneten Verluste bei der vergangenen Bundestagswahl und den Kommunalwahlen.
Die Landtagswahl soll im Frühjahr 2027 stattfinden. Die regierende CDU wird voraussichtlich von Ministerpräsident Wüst in den Wahlkampf geführt.
