Düsseldorf
Nordrhein-Westfalen: SPD-Fraktionschef Ott soll Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2027 werden

In Nordrhein-Westfalen soll SPD-Landesfraktionschef Ott Spitzenkandidat seiner Partei für die Landtagswahl im kommenden Jahr werden.

    Düsseldorf: Jochen Ott (SPD), Vorsitzender der Landtagsfraktion seiner Partei, spricht bei einer Plenarsitzung des Landtags von Nordrhein-Westfalen.
    Fraktionschef Ott soll die SPD in der NRW-Wahl 2027 als Spitzenkandidat führen. (Henning Kaiser / dpa / Henning Kaiser)
    Das Parteipräsidium schlug den 51-Jährigen einstimmig vor, wie mehrere Medien berichten. Ott ist seit knapp drei Jahren Vorsitzender der SPD-Fraktion in Düsseldorf und somit Oppositionsführer. Die Sozialdemokraten kämpfen in NRW seit Jahren mit schlechten Umfragewerten und verzeichneten Verluste bei der vergangenen Bundestagswahl und den Kommunalwahlen.
    Die Landtagswahl soll im Frühjahr 2027 stattfinden. Die regierende CDU wird voraussichtlich von Ministerpräsident Wüst in den Wahlkampf geführt.
    Diese Nachricht wurde am 23.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.