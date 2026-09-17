Bundesumweltminister Schneider sagte, die Anlage mache Deutschland unabhängiger von fossiler Energie. In der Entwicklung der Offshore-Windenergie liege enormes Potenzial für den Wirtschaftsstandort Deutschland.
Nach Angaben des Betreibers EnBW soll der Nordsee-Windpark "He Dreiht" im Oktober seine volle Kapazität erreichen. Er liegt rund 110 Kilometer von Helgoland entfernt und ist schon länger im Teilbetrieb. Mit 64 Anlagen und einer Leistung von 960 Megawatt liefert der Park Strom für rechnerisch rund 1,1 Millionen Haushalte.
Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.