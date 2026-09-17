Energie
Nordsee: Größter deutscher Windpark auf See offiziell in Betrieb genommen

In Hamburg ist die Inbetriebnahme des bislang größten deutschen Windparks auf See gefeiert worden.

    Niedersachsen, Emden: Der Offshore-Windpark "He Dreiht" von EnBW entsteht rund 85 Kilometer nordwestlich von Borkum und 110 Kilometer westlich von Helgoland.
    EnBW feiert Inbetriebnahme des größten deutschen Windparks. (Lars Penning / dpa)
    Bundesumweltminister Schneider sagte, die Anlage mache Deutschland unabhängiger von fossiler Energie. In der Entwicklung der Offshore-Windenergie liege enormes Potenzial für den Wirtschaftsstandort Deutschland.
    Nach Angaben des Betreibers EnBW soll der Nordsee-Windpark "He Dreiht" im Oktober seine volle Kapazität erreichen. Er liegt rund 110 Kilometer von Helgoland entfernt und ist schon länger im Teilbetrieb. Mit 64 Anlagen und einer Leistung von 960 Megawatt liefert der Park Strom für rechnerisch rund 1,1 Millionen Haushalte.
    Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.