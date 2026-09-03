Die Nachrichten (Deutschlandradio)

Wie Naftogaz mitteilte, erfolgte die Beschlagnahme des Schiffs namens "Professor Moltschanow" auf Anordnung eines norwegischen Gerichts. Die norwegische Zeitung "Aftenposten" zitierte einen Polizeivertreter aus Spitzbergen, der den Vorgang bestätigte. Unklar ist, ob sich außer der Besatzung auch Passagiere an Bord befanden.

Naftogaz will die Entscheidung eines Schiedsgerichts durchsetzen, das Russland zur Zahlung von rund 4,2 Milliarden US-Dollar für beschlagnahmte Vermögenswerte auf der annektierten ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim verpflichtet hatte. Russland ist dem bisher nicht nachgekommen.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.