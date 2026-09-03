Wie Naftogaz mitteilte, handelt es sich um die "Professor Moltschanow". Die Beschlagnahmung sei auf Anordnung eines norwegischen Gerichts erfolgt. Die norwegische Zeitung "Aftenposten" zitierte einen Polizeivertreter aus Spitzbergen, der den Vorgang bestätigte.
Naftogaz will die Entscheidung eines Schiedsgerichts durchsetzen, das Russland zur Zahlung von rund 4,2 Milliarden US-Dollar für beschlagnahmte Vermögenswerte auf der annektierten ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim verpflichtet hatte. Russland ist dem bisher nicht nachgekommen.
Diese Nachricht wurde am 03.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.