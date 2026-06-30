Fußball-WM

WM 2026: Elfenbeinküste gegen Norwegen (Tony Gutierrez / AP Photo / dpa / Tony Gutierrez)

Die Skandinavier schlugen die Elfenbeinküste im Sechzehntelfinale mit 2:1.

Zur Stunde spielt Frankreich gegen Schweden. In der Nacht folgt dann noch die Begegnung Mexiko gegen Ecuador.

Die deutsche Nationalmannschaft ist bei der WM bereits im Sechzehntelfinale ausgeschieden. Sie unterlag Paraguay im Elfmeterschießen mit 3:4. Die Spieler reisten gestern aus dem Team-Quartier in Winston-Salem ab. Eine abschließende Pressekonferenz wurde Medienberichten zufolge abgesagt. Der DFB kündigte eine Aufarbeitung der enttäuschenden Leistungen bei der WM an. Ob Bundestrainer Nagelsmann im Amt bleibt, ist unklar.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.