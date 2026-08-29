Tod von König Harald V.

Trauer um König Harald in Norwegen (Julia Wäschenbach / dpa / Julia Wäschenbach)

Vor dem Königspalast in der Hauptstadt Oslo war ein Blumenmeer zu sehen; die Flaggen wehten landesweit auf Halbmast. Der neue König Haakon der Achte hält am Abend eine Fernsehansprache zum Gedenken an seinen Vater. Harald der Fünfte war gestern im Alter von 89 Jahren gestorben.

Am kommenden Dienstag wird Haakon vor dem Parlament einen Eid auf die Verfassung ablegen. Gekrönt werden er und seine Frau, Königin Mette-Marit, nicht. Dieses Zeremoniell wurde in Norwegen bereits 1908 abgeschafft.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.