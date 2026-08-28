Mitteilung des Königshauses

Der norwegische König Harald ist tot. (picture alliance / Gonzales Photo / Ketil Martinsen / Gonzales Photo / Ketil Martinsen)

König Harald war zuletzt der älteste regierende Monarch Europas. Er war seit 1991 König von Norwegen und hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Eine Abdankung lehnte der König jedoch stets ab. Auf ihn folgt nach offizieller Regelung sein Sohn, Kronprinz Haakon.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.