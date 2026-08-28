Mitteilung des Königshauses Norwegischer König Harald V. ist tot
Der norwegische König Harald V. ist tot. Das teilte der Königshof in einer Stellungnahme mit. Zuvor war sein Gesundheitszustand als "sehr ernst" eingeschätzt worden, gestern war erneut seine Familie im Krankenhaus zu Besuch.
König Harald war zuletzt der älteste regierende Monarch Europas. Er war seit 1991 König von Norwegen und hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Eine Abdankung lehnte der König jedoch stets ab. Auf ihn folgt nach offizieller Regelung sein Sohn, Kronprinz Haakon.
Diese Nachricht wurde am 28.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.