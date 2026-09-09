Königshaus

Fahrt des Sargs vom Reichskrankenhaus in Oslo zum Königsschloss nach Haralds Tod. (picture alliance / Lise Åserud / NTB via AP / Lise Åserud)

Zu dem Begräbnis in der Haupstadt Oslo haben sich Mitglieder von Königsfamilien sowie Staats- und Regierungschefs aus aller Welt angekündigt. Deutschland wird von Bundespräsident Steinmeier vertreten.

Der Trauerzug beginnt um 12.00 Uhr am Könglichen Schloss; die Trauerfeier im Osloer Dom eine Stunde später. Anschließend wird Harald auf der Festung Akershus beigesetzt. Zuletzt hatten tausende Bürger dem Monarchen in der Kapelle im Königlichen Schloss die letzte Ehre erwiesen; dort war sein Sarg aufgebahrt.

Der in Norwegen sehr beliebte Harald starb am 28. August im Alter von 89 Jahren. Sein 53-jähriger Sohn trat als König Haakon VIII. automatisch die Nachfolge an.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.