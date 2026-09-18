Wie die Bank of Japan in Tokio mitteilte, steigt der Schlüsselsatz von einem auf 1,25 Prozent. Damit soll ein Anstieg der Inflation auf mehr als zwei Prozent verhindert werden.
Japan folgt der US-Notenbank Federal Reserve, die ihren Leitzins am Mittwoch um einen Viertelpunkt auf eine Spanne von 3,75 bis vier Prozent angehoben hatte.
Eine wachsende Zinskluft zwischen den USA und Japan hätte den Yen schwächen können. Dies hätte die Importkosten in die Höhe getrieben und die Inflation angeheizt.
Diese Nachricht wurde am 18.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.