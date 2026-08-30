Nach Drohnenangriff in Leipzig

Der Grünen-Politiker sagte im Kölner Stadt-Anzeiger, bei Angriffen auf Deutschlands Souveränität wie beim Drohnenvorfall am Flughafen Leipzig/Halle brauche es unmissverständliche Stoppschilder. Die Bundesregierung müsse mit spürbaren Konsequenzen reagieren, etwa mit Sanktionen, dem Einfrieren von Vermögen und einer verstärkten Unterstützung der Ukraine.
Die Bundesregierung sieht einem Medienbericht zufolge Russland hinter dem versuchten Sprengstoffdrohnenanschlag in Leipzig. Wie die "Welt am Sonntag" und das Nachrichtenportal "Politico" unter Berufung auf Regierungskreise berichten, will die Bundesregierung in den kommenden Tagen umfangreiche Maßnahmen gegen Russland ankündigen.
Diese Nachricht wurde am 30.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.