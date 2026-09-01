Medienbericht
Novartis stoppt nach Tod von Patienten Studien für neue Therapie

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat einem Medienbericht zufolge mehrere ⁠klinische Studien für eine experimentelle Therapie ausgesetzt.

    Das Schild der Firma Novartis an einer Fassade
    Novartis stoppt nach dem Tod von Patienten seine Studien für neue eine Therapie. (picture alliance / KEYSTONE / Georgios Kefalas)
    Das "Wall Street Journal" berichtet unter Berufung auf einen Unternehmenssprecher, die Untersuchungen zu Behandlungen von Autoimmun- und neurologischen Erkrankungen seien Ende August gestoppt worden. Der Grund seien drei tödliche ⁠Fälle ⁠einer schweren Immunreaktion bei Teilnehmern der Studie. Es handle sich um ein bekanntes Risiko bei ​der neuartigen Therapie. Bei dem Behandlungsansatz werden die Immunzellen eines Patienten so verändert, dass ‌sie ein bestimmtes Ziel erkennen und Krebszellen zerstören.
    Diese Nachricht wurde am 01.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.