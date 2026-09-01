Das "Wall Street Journal" berichtet unter Berufung auf einen Unternehmenssprecher, die Untersuchungen zu Behandlungen von Autoimmun- und neurologischen Erkrankungen seien Ende August gestoppt worden. Der Grund seien drei tödliche Fälle einer schweren Immunreaktion bei Teilnehmern der Studie. Es handle sich um ein bekanntes Risiko bei der neuartigen Therapie. Bei dem Behandlungsansatz werden die Immunzellen eines Patienten so verändert, dass sie ein bestimmtes Ziel erkennen und Krebszellen zerstören.
Diese Nachricht wurde am 01.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.