Bilanz nach Waldbrand

NRW-Landwirtschaftsministerium: Das Feuer im Hürtgenwald war "mit Abstand der größte Waldbrand in Nordrhein-Westfalen seit Jahrzehnten". (picture alliance / epd-bild / Guido Schiefer)

Die Landesregierung spricht vom größten Waldbrand seit Jahrzehnten. Insgesamt habe es diesen Sommer rund 60 weitere Brände in Nordhrein-Westfalen gegeben. Das Landwirtschaftsministerium erklärte, eine Kombination aus Hitze, anhaltender Trockenheit und ausgetrockneter Vegetation habe insbesondere Mitte August zu einer deutlich erhöhten Waldbrandaktivität geführt.

Beim Brand im Hürtgenwald mussten zeitweise rund 2.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Mehr als 1.800 Kräfte waren im Einsatz.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.