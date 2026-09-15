Dazu werden unter anderem Bundesverkehrsminister Bilger und Niedersachsens Ministerpräsident Lies erwartet. Nach Angaben des Verbands der Automobilindustrie zeigen die fast 1.600 Aussteller bis Sonntag mehr als 150 Weltpremieren und neue Produkte. Gut 70 Prozent der Aussteller kommen aus dem Ausland.
Im Mittelpunkt stehen alternative Antriebe, digitale Technologien sowie automatisiertes und autonomes Fahren. Gezeigt werden unter anderem batterie-elektrische und wasserstoffbetriebene Lastwagen.
Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.