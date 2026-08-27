Nvidia verzeichnet doppelten Umsatz. (picture alliance/dpa/Johannes Neudecker)

Der US-amerikanische Konzern Nvidia verdoppelte im zweiten Quartal seinen Umsatz und übertraf damit die Erwartungen von Analysten. Auch für das restliche Jahr rechnet Nvidia mit steigenden Zahlen. Der Konzern stellt vor allem Rechenchips her, die für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz benötigt werden. Die Geschäftsberichte von Nvidia gelten als Gradmesser für den gesamten KI-Markt.

Die Technologie-Branche treibt weiterhin die weltweiten Börsenkurse an.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.