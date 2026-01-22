Britisches Parlament

In Großbritannien wird über ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige diskutiert. (picture alliance / dpa/ Wolfgang Maria Weber)

Die Parlamentskammer stimmte der von dem konservativen Abgeordneten Nash eingebrachten Gesetzesänderung mit 261 zu 150 Stimmen zu. Mit der Abstimmung wächst der Druck auf Großbritanniens Premierminister Starmer, ein Social-Media-Verbot zu erlassen. Vor der Abstimmung hatte die britische Regierung erklärt, sie werde den Änderungsantrag nicht akzeptieren, der nun zur Abstimmung an das Unterhaus übergeben wird.

In Australien gilt seit Dezember ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Seither nimmt der Staat die Anbieter von Onlinediensten wie Tiktok, Instagram und Snapchat in die Pflicht, die Konten von Nutzern, die unter 16 Jahre alt sind, zu löschen. Den Plattformen drohen hohe Geldstrafen , wenn sie die Vorschriften nicht einhalten.

