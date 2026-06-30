Supreme Court

Die Richter hoben die im August 2025 von Trump ausgesprochene Kündigung auf. Die Entscheidung fiel mit fünf zu vier Stimmen knapp aus. Die obersten US-Richter hatten bereits signalisiert, dass sie dem Antrag der Trump-Regierung auf Aufhebung der Entscheidung einer unteren Instanz wohl nicht stattgeben würden. Dieses Urteil hatte Trump daran gehindert, Cook noch während ihrer laufenden Klage sofort zu entlassen.
Es war das erste Mal in der Geschichte der Notenbank, dass ein US-Präsident versucht, ein Mitglied des unabhängigen Fed-Direktoriums zu entlassen. Als die Richter im Oktober die Annahme des Falls beschlossen, beließen sie Cook vorerst im Amt.
Diese Nachricht wurde am 30.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.