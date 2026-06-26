Abschiebung von Zuwanderern

Flüchtlinge, die von den USA nach Panama abgeschoben wurden, warten auf ihren Weitertransport. (AFP / JAIME SALDARRIAGA)

Die mehrheitlich konservativen Supreme-Court-Richter entschieden mit sechs zu drei Stimmen, dass die Trump-Regierung den Schutzstatus für Menschen aus bestimmten Ländern ohne juristische Überprüfung aufheben kann. Damit können die US-Behörden die Abschiebung von rund 350.000 Menschen aus dem Karibikstaat Haiti und von rund 6.000 Syrern veranlassen.

Die Regierung hatte vor Monaten angekündigt, Menschen aus den beiden Ländern ihren vorübergehenden Schutzstatus in den USA zu entziehen. Betroffene hatten dagegen geklagt und der Regierung Rassismus vorgeworfen. Das Urteil dürfte auch Menschen aus elf weiteren Ländern von Venezuela bis zum Südsudan betreffen, denen die Trump-Regierung ebenfalls den Schutzstatus entziehen will.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.