US-Präsident Donald Trump kündigt während einer Veranstaltung im Rosengarten des Weißen Hauses am 2. April 2025 in Washington neue Zölle an. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Mark Schiefelbein)

Damit bestätigte das Gericht ein Urteil der Vorinstanz. Geklagt hatten mehrere Unternehmen sowie zwölf Bundesstaaten. Die US-Verfassung gewährt dem Kongress, die Befugnis, Steuern und Zölle zu erheben - nicht dem Präsidenten. Trump hatte sich stets auf den "International Emergency Economic Powers Act" berufen, um die meist ungewöhnlich hohen Einfuhrabgaben ohne Zustimmung des Kongresses zu verhängen. ‌

Das Gesetz erlaubt dem Präsidenten, den Handel in einem nationalen Notstand zu regulieren, wurde vor Trump aber nur für Sanktionen und nicht für Zölle genutzt. Der Anwalt der Regierung in Washington hatte unter anderem argumentiert, dass eine Aufhebung der Zölle durch den Supreme Court katastrophale Folgen für die Wirtschaft und die nationale Sicherheit haben könnte.

Unterschiedliche Bewertungen zum "Notstand"

Trump hatte argumentiert, ein dauerhaftes Ungleichgewicht im internationalen Handel gefährde die nationale Sicherheit und sah den Notstand im Land deshalb als erfüllt an. Bereits während der Anhörung Anfang November äußerten mehrere Richter, darunter auch konservative, Zweifel an der Argumentation der Regierung.

Sie hinterfragten, ob nahezu alle wichtigen Handelspartner der USA als Sicherheitsrisiko gelten könnten. In ihrer Entscheidung argumentierten die Richter, dass sich die Vereinigten Staaten nicht im Krieg mit allen betroffenen Ländern befänden, daher könne die Maßnahme auch nicht auf Kriegsbefugnisse gestützt werden. Und in Friedenszeiten habe der Präsident nicht die Autorität, Zölle zu verhängen.

Dreistellige Milliardensumme

Offen blieb zunächst die Frage, was mit den bisher eingenommenen Geldern geschehen wird und inwieweit sie ggf. zurückgezahlt werden müssen. Ökonomen ⁠schätzen, dass die auf Grundlage dieses ⁠Gesetzes eingenommenen Zölle einen Wert von über 175 Milliarden Dollar haben könnten.

Finanzminister Bessent kündigte an, die Regierung werde andere rechtliche ​Begründungen prüfen, um möglichst viele der Zölle beizubehalten. Trump selbst hatte für ‌den Fall ⁠einer Niederlage vor Gericht einen "Plan ‌B" in Aussicht ⁠gestellt, ohne dies genauer zu erläutern.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.