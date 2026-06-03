Die OECD senkt erneut die Wachstumsprognose für Deutschland. (imago images / photothek / Thomas Trutschel / photothek.de via www.imago-images.de)

Das Wachstum werde voraussichtlich um 0,7 Prozent zulegen und damit um 0,1 Punkte weniger, als noch im vorherigen Wirtschaftsausblick Ende März prognostiziert, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Paris mit. Für 2027 wird nur noch mit einem Wachstum um 1,1 Prozent gerechnet, 0,4 Prozentpunkte weniger als noch im März. Höhere Energiepreise dürften auch die Inflation weiter steigen lassen.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.