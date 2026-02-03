Nach Warnstreiks

Nach dem Ende der Warnstreiks fahren auch die Straßenbahnen wieder. (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Das bestätigten zahlreiche Verkehrsbetriebe sowie die Gewerkschaft. Vereinzelt kann es trotzdem vorübergehend noch zu Beeinträchtigungen kommen. Gestern hatten die Arbeitsniederlegungen zu den Staus im Berufsverkehr beigetragen. Betroffen waren alle Bundesländer außer Niedersachsen, wo noch die Friedenspflicht gilt. Verdi strebt in der aktuellen Tarifrunde unter anderem bessere Arbeitsbedingungen für die rund 100.000 Beschäftigten in 150 städtischen Verkehrsunternehmen und Busbetrieben an.

