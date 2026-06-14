Im sauerländischen Medebach bekannten sie sich vor hunderten Zuschauern feierlich zur Verfassung und zum Dienst für Deutschland. Merz sagte in einer Festrede, er erinnere sich gut an sein eigenes Gelöbnis vor 50 Jahren. Damals habe es Vorbehalte gegen solche öffentlichen Veranstaltungen gegeben. Heute sei man auf einem Marktplatz, was zeige, dass die Bundeswehr in der Mitte der Gesellschaft stehe. Die Bereitschaft von Soldatinnen und Soldaten, Freiheit und Demokratie zu verteidigen - im Ernstfall auch mit dem eigenen Leben - sorge erst dafür, dass man wirklich abschreckungs- und verteidigungsfähig sei, führte der Kanzler aus. Frieden und Freiheit gebe es nicht kostenlos.
Diese Nachricht wurde am 14.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.