Im November war Sessionsauftakt auf dem Kölner Heumarkt. Auf die Stadt entfällt etwa 40 Prozent des bundesweiten Extraumsatzes zu Karneval. (IMAGO / Political-Moments)

Trotz der in diesem Jahr deutlich kürzeren Session seien bundesweit Einnahmen von zwei Milliarden Euro zu erwarten, zitiert die "Rheinische Post" aus einem Papier des Instituts der deutschen Wirtschaft. Der größte Anteil entfalle auf die Gastronomie - gefolgt von Einzelhandel, Transportsektor und Hotelübernachtungen. Besonders stark vom Karneval profitiert laut dem IW Köln. Dort würden allein 850 Millionen Euro des Gesamtumsatzes gemacht, was etwa 40 Prozent entspreche.

