Tatneft führt Obergrenzen für den Verkauf von Kraftstoff ein. (picture alliance / dpa / TASS / Yegor Aleyev)

Autofahrer dürfen aktuell nur 30 Liter Benzin und 60 Liter Diesel pro Person tanken, wie das Unternehmen der Nachrichtenagentur AFP bestätigte. Das gelte an allen rund 800 Tatneft-Tankstellen. Unklar ist demnach, wie lange die Tankbeschränkung gelten soll, auch ein Grund wurde nicht genannt. Tatneft fördert rund fünf Prozent des russischen Öls und ist deutlich kleiner als die Marktführer Rosneft und Lukoil.

In der vergangenen Woche hatte das russische Energieministerium eingeräumt, dass die Ölkonzerne des Landes in einigen Regionen Schwierigkeiten bei der Treibstoffversorgung hätten. Begründet wurde dies mit den zunehmenden ukrainischen Luftangriffen auf Anlagen der Kraftstoffindustrie.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.