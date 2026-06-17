Fußball-WM

In San Francisco besiegte sie Jordanien mit 3:1.
Zuvor hatte Titelverteidiger Argentinien sein Auftaktspiel gegen Algerien gewonnen. Die Partie in Kansas City endete 3:0. Alle drei Treffer erzielte Lionel Messi, der nun mit 16 Toren gemeinsam mit dem früheren deutschen Stürmer Miroslav Klose WM-Rekordschütze ist.
Gestern Abend hatte Frankreich den Senegal mit 3:1 besiegt. Norwegen gewann anschließend sein erstes Gruppenspiel mit 4:1 gegen den Irak.
Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.