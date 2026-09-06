Schauspielerin Erni Mangold gestorben (Hans Klaus Techt / APA / dpa / Hans Klaus Techt)

Noch im Jahr 2020 trat sie im TV-Film "Das Geheimnis der Freiheit" als Katia Mann, Mutter des Schriftstellers Golo Mann, auf. In ihrer langen Karriere spielte Mangold auch in mehreren "Tatort"-Folgen sowie in Serien wie "Der Alte", "Kommissar Rex" oder "Der Bulle von Tölz". Insgesamt war sie in mehr als 100 TV- und Filmproduktionen zu sehen. Sie stand seit 1946 auf der Bühne.

Mangold wurde im Jahr 1927 als Ernestine Goldmann geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg spielte sie zunächst in Wien Theater. Mitte der 50er-Jahre ging sie für einige Jahre ans Hamburger Schauspielhaus, danach war sie unter anderem am Düsseldorfer Schauspielhaus engagiert.

Mangold begann 1944 nicht nur eine Schauspielausbildung, sondern wurde als junge Frau auch zur Zwangsarbeit eingezogen. Der ORF schreibt in einer Würdigung: "Die stets Widerständige, die sich bis zuletzt gegen Rechtsextremismus und Rassismus stellte, warf Sand ins Getriebe der Maschinen." Ihr Agent Klaus Kelterborn sagte, Mangold sei eine "energische und zähe Person" gewesen.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.