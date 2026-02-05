Theologie
Österreichische Wissenschaftler entdecken 1.300 Jahre alte Weltchronik im Katharinenkloster auf dem Sinai

Bei der Durchsicht von digitalisierten Handschriften des Katharinenklosters auf dem Sinai in Ägypten haben Wissenschaftler eine 1.300 Jahre alte christliche Weltchronik entdeckt.

    Blick auf das Kloster unterhalb des Sinai
    Das Katharinenkloster am Berg Sinai (imago / imagebroker / Stefan Sutka)
    Das teilt die Österreichische Akademie der Wissenschaften mit. Die Chronik war ursprünglich auf Syrisch verfasst und später ins Arabische übersetzt worden. Sie überstand die Jahrhunderte in einer Handschrift aus dem 13. Jahrhundert, deren Seiten beschädigt und zum Teil zusammengeklebt waren.
    Dank hochauflösender Digitalisierung habe das Werk nun zum ersten Mal genauer untersucht werden können. Die bislang unbekannte Handschrift erlaube Einblicke in die politischen und religiösen Umbrüche von der Spätantike bis zum Aufstieg des Islams, heißt es.
