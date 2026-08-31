In Österreich wird gegen Foodora und Lieferando ermittelt (Archivbild). (picture alliance / dpa / Wolfram Steinberg)

Wie die Bundeswettbewerbsbehörde mitteilte, geht es um den Verdacht des Missbrauchs ⁠einer marktbeherrschenden Stellung. Im Mittelpunkt stehen die Anbieter Foodora und Lieferando. Eine Branchenuntersuchung habe eine hohe Marktkonzentration und eine zunehmende Abhängigkeit vieler Restaurants von den beiden dominierenden Firmen offengelegt.

Nach Angaben der Behörde entfallen ​auf Foodora rund 50 bis 60 Prozent und auf Lieferando 40 bis 50 Prozent des österreichischen Marktes. ​Die befragten Wiener Restaurants erzielten durchschnittlich 25 bis ‌30 Prozent ihrer Umsätze über Online-Bestellplattformen.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.