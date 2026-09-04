Kritische Infrastruktur

Nächtliche Ermittlungen der Polizei an dem Umspannwerk in Dormagen. ( dpa / Alexander Franz )

Ein Sprecher der Kölner Polizei sagte, man gehe nach dem Eingang eines Bekennnerschreibens von einem Sabotagedelikt aus. An dem Umspannwerk hatte ein Spaziergänger gestern Abend einen verdächtigen Gegenstand gefunden. Nach Polizeiangaben handelt es sich vermutlich um eine Abschussvorrichtung für pyrotechnische Gegenstände; zu einem Sabotageakt kam es aber nicht. Der Gegenstand wird derzeit von Experten untersucht. Außerdem werden weitere Stromanlagen der Region überprüft.

Vor zwei Tagen war es bereits bei Rommerskirchen westlich von Köln zu einem Anschlag auf ein Umspannwerk gekommen. Mehrere Blöcke zweier nahgelegener Kohlekraftwerke mussten heruntergefahren werden. Einen ähnlichen Angriff hatte es zuvor bei Jänschwalde in Brandenburg gegeben. Auch hierzu ging gestern Abend bei der "Tageszeitung" ein Bekennerbrief eines angeblichen Klimaaktivisten ein, wobei die Authentizität des Schreibens unklar ist. Ermittler gehen in beiden Fällen von verfassungsfeindlicher Sabotage aus.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.