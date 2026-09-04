Bei OpenAi ist die Künstliche Intelligenz wohl ein weiteres Mal außer Kontrolle geraten (Archivbild). (picture alliance / Muhammed Selim Korkutata)

Demnach sollen KI-Programme des Unternehmens im Frühjahr dieses Jahres mehr als 15.000 Eintragungen auf einer deutschen Internetseite mit Informationen für Softwareentwickler vorgenommen haben. Die Plattform DSE Wiki ist an der Technischen Universität Dresden angesiedelt. Wie Reuters unter Berufung auf zwei Experten für KI-Sicherheit berichtet, haben die OpenAI-Programme unter anderem eigenständig Nachrichten geschrieben und Maßnahmen ergriffen, die ihr Verhalten verschleiern sollten.

Die Zwischenfälle sollen den Verantwortlichen bei OpenAI schon seit Wochen bekannt gewesen sein. Sie hätten sie jedoch wegen des sogenannten Hugging Face-Zwischenfalls im Juli nicht veröffentlicht, so die KI-Experten.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.