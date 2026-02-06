Russland und Ukraine

Auch ein Tierheim in Saporischschja wurde von russischen Truppen beschossen. (Kateryna Klochko / AP / dpa / Kateryna Klochko)

In der ukrainischen Region Saporischschja und weiter nördlich in Dnipropetrowsk wurden laut ukrainischen Behörden durch russische Angriffe drei Menschen getötet. Die Stromversorgung für Tausende Menschen wurde gekappt. Auch Russland meldet Angriffe auf seine Energieinfrastruktur in der Grenzregion Belgorod durch die ukrainische Seite. Zudem haben nach Darstellung des Verteidigungsministeriums in Moskau russische Truppen die Ortschaft Popikowa im Nordosten der Ukraine eingenommen. Unabhängig prüfen ​lassen ​sich die Berichte über das Kampfgeschehen nicht.

Gestern waren Verhandlungen zwischen beiden Seiten in Abu Dhabi zu Ende gegangen. Dabei wurde ein Gefangenenaustausch vereinbart. Nach Angaben der russischen Regierung soll es demnächst eine Fortsetzung des Formates geben.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.