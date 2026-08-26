Wissenschaft

Mahnwache für verstorbenen Uni-Professor Jason Arday (Archivbild) (AFP / CARLOS JASSO)

Der Wissenschaftler war Mitte des Monats tot aufgefunden worden. Arday galt als jüngster schwarzer Professor der weltberühmten Universität.

Bei der Eröffnung des Verfahrens erklärte ein Gerichtsmediziner, man habe keinerlei Hinweise auf ein Verbrechen. Die Polizei vermutet einen Suizid oder natürlichen Tod. Ardays Familie sprach von einer "Mobbing-Kampagne" voller Gerüchte über die akademische Arbeit und das Privatleben des Soziologen.

In den Wochen vor Ardays Tod hatten zahlreiche Medien über Plagiatsvorwürfe gegen den Wissenschaftler berichtet; außerdem gab es erhebliche Zweifel an seiner Darstellung seiner Lebensgeschichte.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.