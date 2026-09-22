Der Unfall ereignete sich an einem Free-Fall-Tower. (Archivbild) (Felix Hörhager/dpa)

Zu den Umständen des mutmaßlichen Betriebsunfalls am Montagabend werde ermittelt, teilte die Polizei in der Nacht mit. Fahrgäste seien zu keiner Zeit in Gefahr gewesen.

Zu dem Vorfall war es nach Polizeiangaben an einem Free-Fall-Turm gekommen, wo Oktoberfestbesucher aus großer Höhe mit einer Gondel in die Tiefe rauschen. Der Mitarbeiter des Fahrgeschäfts habe sich wohl in einem Bereich aufgehalten, in dem er nicht hätte sein sollen, hatte es am Abend geheißen. Er sei dann getroffen, möglicherweise auch eingequetscht worden. Der Mann wurde reanimiert und mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo er dann später starb.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.